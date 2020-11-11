Рейтинг ОПЗЖ Медведчука растет даже быстрее, чем предсказывали, - Розенбаум

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Сергей Розенбаум.

"Ситуация развивается даже более стремительно, чем предсказывали. Я был уверен, что партия Медведчука выйдет на первое место: это произойдет к зиме. Вот она и вышла", - констатировал эксперт.

По оценке Розенбаума, избиратели массово уходят от Зеленского и "слуг" к "Оппозиционной платформе – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Партия Медведчука на первом месте, а "Слуга народа", соскочив с 27 процентов до 18, т.е. потеряла буквально за пару месяцев 10 процентов. Это - огромный провал. Мы видим, что люди реально разочаровываются в "партии зеленых" и уходят. Электорат уходит к ОПЗЖ", - сделал вывод эксперт.

Розенбаум прогнозирует, что рейтинг ОПЗЖ Виктора Медведчука будет еще расти.

"Это очевидно. И это данность. Дальше ОПЗЖ будет только набирать", - заключил политический эксперт Сергей Розенбаум.

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" Виктора Медведчука проголосовали бы 22,1% избирателей. Это наивысший результат среди всех политический партий Украины. В то же время, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать только 18,7% избирателей.

По данным опроса КМИС, в Верховную Раду проходят 6 партий:

- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) - 22,1%;

- "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) - 19,3%;

- "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) - 18,7%;

- "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) - 9,3%;

- "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,6%;

- "Радикальная партия" Олега Ляшко – 5,4%.