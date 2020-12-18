Даже "серийный меценат" Сорос в рейтинге самых влиятельных ниже Медведчука, - Калиниченко

Об этом пишет политический аналитик Алексей Калиниченко в колонке с обзором рейтинга "100 самых влиятельных людей и явлений" от газеты "Вести" для издания "Капитал" - официального партнера The Financial Times.

Калиниченко сообщил, что авторы рейтинга поместили на первое место коронавирус Covid-19, а на вторую позицию - группу послов "Большой семерки".

"На втором месте - "стая товарищей" в лице послов G7. Внешнее вмешательство? Нет, не слышали. Давайте честно признаем, если бы посол Украины посмел в разговоре с президентом США высказывать свои рекомендации по поводу отбора судей в Верховный суд Штатов, то уже через 5 минут был бы объявлен персоной нон грата и отправлен домой", - отметил аналитик.

Калиниченко уточнил, что считает третье место олигарха Рината Ахметова завышенным. А четвертая позиция президента, по его словам, означает, что Зеленского считают менее влиятельным, чем группу послов G7.

"Авторы рейтинга тонко намекают, что последнее слово в принятии государственных решений остается не за президентом Зеленским / главой ОП, а за "западными партнерами", - констатировал аналитик.

По словам Калиниченко, очень символично, что самым влиятельным украинским политиком "Вести" признали Виктора Медведчука, который является главным противником внешнего управления.

"Очень символично, что если послы G7 коллективно оккупировали второе место, то на позиции № 5 обосновался главный идейный противник внешнего управления - народный депутат и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. На данный момент это самая высокая позиция в рейтинге самых влиятельных среди всех украинских топ-политиков. Для сравнения - даже финансовый олигарх и "серийный меценат" Джордж Сорос получил только восьмое место. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков - только на девятой позиции, а премьер Денис Шмыгаль - вообще лишь двенадцатый, за пределами первой десятки", - привел сравнение эксперт.

"У партии Медведчука вторая по величине фракция в Верховной Раде, причем на местных выборах ОПЗЖ разгромила Зеленского и "слуг" на малой родине президента - в Кривом Роге. Если рейтинги Зеленского и "слуг" стабильно падают, то "Оппозиционная платформа" растет - с 13,05% на выборах в ВР-2019 до 22,1% (Киевский международный институт социологии, ноябрь-2020)", - аргументировал автор.

Калиниченко обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин отказывается общаться с Зеленским, в то время как с Медведчуком они провели около 10 встреч за год.

"И если руководство России прямо дает понять, что президенту РФ с Зеленским нечего обсуждать, то Владимир Путин с Медведчуком за 2020 год провели около 10 встреч (это из того, что стало известно). Если Зеленского игнорируют, то международные инициативы Медведчука готовы обсуждать. Не далее как сегодня, 19 декабря, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия, Германия и Франция готовы двигаться дальше в рамках переговорной площадки "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция", которую год назад основал Медведчук", - подчеркнул аналитик.

Что касается Петра Порошенко, занявшего восьмое место, акцентировал Калиниченко, то "Европейская солидарность" неплохо выступила на местных выборах, победив в 4 регионах Украины.

"И хотя сам Порошенко играет роль оппозиции к новой власти, но и коалиция "слуги" + еэсовцы в Одесском горсовете, и совместное голосование за ключевые решения вроде закона о продаже земли свидетельствуют, что идеологически они одинаково проамериканские политики", - заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.