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Марунич: Лидерство Медведчука в рейтинге «ТОП-100» вполне обосновано

18.12.2020 / 17:08
Из оппозиционных политиков председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук вполне обоснованно получил пятое место в рейтинге «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине», опубликованном изданием «Вести».

Об этом в эфире NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Других оппозиционных политиков я в данном списке не вижу. Юлия Тимошенко (лидер "Батькивщины". – Ред.) объективно выпала из "десятки", ее популярность снижается, рейтинги падают, мы это видели по итогам прошедших избирательных кампаний. Петр Порошенко (глава "Европеской солидарности". – Ред.) – оппозиционер только там, где дело касается его личной сохранности и безопасности. Когда доходит до практической политики, мы видим союзы между правящей партией "Слуга народа" и партией "Европейская солидарность". Об оппозиционной политике Порошенко сложно говорить», – отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Также аналитик назвал причины роста популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и, соответственно, падения доверия украинцев к пропрезидентской «Слуге народа».

«Ничего удивительного не происходит. Всё очевидно: рост популярности оппозиционных сил и снижение популярности "слуг народа" на фоне невыполненных обещаний, безумной и бездарной кадровой политики, ухудшения социально-экономической ситуации и бездействия властей в противодействии коронавирусной пандемии – всё это вылилось в падение рейтингов (действующей власти и партии "Слуга народа". – Ред.)», – объяснил Дмитрий Марунич.

Эксперт назвал закономерным то, что более 50% украинцев, согласно результатам опроса, считают целесообразным использование или производство в Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Однако, убежден он, никакой реакции власти на это ожидать не приходится.

«Дайте людям возможность выбирать. Есть у них деньги – пойти и привиться той вакциной, которой они считают необходимым. Обеспечьте такую возможность! Пока даже этого нет, и это – большая проблема. Именно такие вопросы должны задавать властям избиратели во время следующих избирательных кампаний. Думаю, это (игнорирование действующей властью проблем с вакцинацией от COVID-19. – Ред.) не забудется, это – серьезный прокол. Языком можно много говорить, а когда из-за отсутствия вакцины могут умереть наши сограждане – это диагноз власти», – подытожил Дмитрий Марунич.

Ранее политолог Александр Лазарев заявил, что рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» растет не только из-за того, что у власти есть проблемы с уровнем поддержки населения, а в связи с тем, что эта политсила последовательна в своих позициях.

В свою очередь, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что рост популярности ОПЗЖ будет продолжаться.

«Мы видим, что на Востоке и на Юге Украины ОПЗЖ Виктора Медведчука по сути выиграла местные выборы в шести областях и, скорее всего, этот тренд будет нарастать. Чем дальше, тем больше будет нарастать разочарование командой Зеленского. Этот процесс неостановим и, вполне вероятно, это выльется в досрочные парламентские выборы», – предположил он.

Касаемо вопросов вакцинации от COVID-19, народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива отметил, что действующая власть Украины публично отвергла возможность получения вакцины от коронавируса РФ, тем самым отказавшись от спасения украинцев.

вакцина, Медведчук, Марунич
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