Войти | Зарегистрироваться
11:42

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Марунич: Власти надо было соглашаться на инициативу Медведчука по «Спутник V», так как Украина не способна сама производить такую вакцину

22.04.2021 / 11:22
Украина без помощи других государств не способна самостоятельно производить вакцину от коронавирусной инфекции.

Такое мнение в эфире телеканала «Перший Незалежний» озвучил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«То, что рассказывают власти о производстве украинской вакцины, не выдерживает никакой критики. Украина не способна без помощи иностранных государств производить подобную вакцину. На территории нашей страны нет и в ближайшее время невозможна разработка препарата от коронавируса. Можно было воспользоваться предложением председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука (о производстве в Украине российской вакцины от COVID-19. – Ред.). Не нравится Медведчук – производите Pfizer. Но этого никто не даст сделать. Вакцины от Pfizer не хватает даже для западной Европы, которая ввела ограничения на вывоз этой вакцины. Именно поэтому в Украину прибыло всего лишь 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX (глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. – Ред.) – это на пару дней нормальной вакцинации в Украине», – отметил эксперт.

С Дмитрием Маруничем согласна медиаэксперт Лариса Дроздова, которая убеждена в том, что Украине было бы во всех отношениях выгодно производить российскую вакцину «Спутник V», о чем договорился в Москве Виктор Медведчук.

«По поводу заявлений о том, что «Спутник V» в скором времени будет зарегистрирован в Австрии. Полгода назад Виктор Медведчук договорился, что можно производить эту вакцину в Украине. Это было бы и дешево, и быстро. Если Израиль хотел вакцинировать своих граждан, то он уже закончил вакцинацию и закрыл последнюю коронавирусную больницу. Властям в Украине надо брать и делать, а также иметь политическую волю для того, чтобы вакцинировать украинцев», – считает Лариса Дроздова.

вакцина, Медведчук, Марунич, Спутник V, Дроздова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.