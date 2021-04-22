Марунич: Власти надо было соглашаться на инициативу Медведчука по «Спутник V», так как Украина не способна сама производить такую вакцину

Такое мнение в эфире телеканала «Перший Незалежний» озвучил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«То, что рассказывают власти о производстве украинской вакцины, не выдерживает никакой критики. Украина не способна без помощи иностранных государств производить подобную вакцину. На территории нашей страны нет и в ближайшее время невозможна разработка препарата от коронавируса. Можно было воспользоваться предложением председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука (о производстве в Украине российской вакцины от COVID-19. – Ред.). Не нравится Медведчук – производите Pfizer. Но этого никто не даст сделать. Вакцины от Pfizer не хватает даже для западной Европы, которая ввела ограничения на вывоз этой вакцины. Именно поэтому в Украину прибыло всего лишь 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX (глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить их доставку в страны с низким и средним доходом. – Ред.) – это на пару дней нормальной вакцинации в Украине», – отметил эксперт.

С Дмитрием Маруничем согласна медиаэксперт Лариса Дроздова, которая убеждена в том, что Украине было бы во всех отношениях выгодно производить российскую вакцину «Спутник V», о чем договорился в Москве Виктор Медведчук.

«По поводу заявлений о том, что «Спутник V» в скором времени будет зарегистрирован в Австрии. Полгода назад Виктор Медведчук договорился, что можно производить эту вакцину в Украине. Это было бы и дешево, и быстро. Если Израиль хотел вакцинировать своих граждан, то он уже закончил вакцинацию и закрыл последнюю коронавирусную больницу. Властям в Украине надо брать и делать, а также иметь политическую волю для того, чтобы вакцинировать украинцев», – считает Лариса Дроздова.