Госпитализаций и смертей от COVID снова стало больше в Украине

Такова статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Накануне при 8 940 новых случаях болезни в больницы забрали 2 042 человека, а не смогли спасти 367 больных с коронавирусом, еще днем ранее – при 6 506 новых случаев коронавирусной болезни были госпитализированы 2 387 человек, умерли 214 человек.

В этом во вторник больше всего случаев заболевания подтвердили в г. Киев (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Летальных случаев от COVID-19 за минувшие сутки больше всего зафиксировали в Киеве (40), Днепропетровской (34), Киевской (32), Донецкой (30), Одесской и Харьковской (по 28), Львовской и Хмельницкой (по 25), Запорожской (22), Житомирской и Полтавской (по 20) областях.

Среди новых больных – 532 ребенка и 326 медработников.

Тестирований 20 апреля сделали 109 007, в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 026.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 974 118 человек, из них выздоровели 1 514 472 человека, умерли 40 796 человек.

Кроме того, 20 апреля в Украине сделали 15 042 прививки против COVID-19. Работали 269 мобильных бригад по иммунизации и 462 прививочніх пункта.

С начала прививочной кампании сделано 477 833 прививок: первую дозу вакцины получил 477 831 человек, обе дозы – 5 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости COVID-19, уменьшилось количество новых случаев и количество госпитализаций по сравнению прошлой недели в позапрошлой.

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