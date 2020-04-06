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Протокол лечения COVID-19 дополнят новыми препаратами – Степанов

06.04.2020 / 13:50
Единый государственный протокол лечения больных COVID-19 на следующей неделе пополнится рекомендациями относительно новых лекарственных средств.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "1+1"

Прямая речь: "Наша группа, я считаю, лучших врачей в стране, которые работают над этим протоколом, продолжают рассматривать различные варианты, следят практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе они будут еще добавлять соответствующие лекарственные средства в схемы лечения".

Степанов отметил, что на сегодняшний день в мире не существует ни одного лекарственного средства, в показаниях которого было бы написано COVID-19, и весь мир находится в поисках.

Прямая речь: "Но если у нас есть хоть один шанс спасти граждан, дарить им здоровье, чтобы как можно меньше было летальных исходов, я буду это делать. Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах".

Напомним: 2 апреля в Украине утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

Источник

лечение, коронавирус, Минздрав, Степанов
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