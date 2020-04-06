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На Запорожье православные доставили пожилым людям продукты

06.04.2020 / 14:17
На Запорожье православные доставили пожилым людям продукты
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В Запорожье пономарь храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на своем автомобиле доставил нуждающимся муку

В Запорожской области священнослужители и верующие Украинской Православной Церкви доставили пожилым людям продукты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 5 апреля настоятель храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Константиновка архимандрит Макарий (Шадрин) передал от социально-православной группы «Благо» продуктовые наборы пожилым прихожанам.

Социально–православная группа «Благо», созданная при храме по поручению батюшки, работает на протяжении 4 лет.

В Запорожье пономарь храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на своем автомобиле доставил нуждающимся муку.

«В условиях государственного карантина многие люди по состоянию здоровья не имеют возможности вести обычную жизнь, и даже обеспечить свои семьи самым необходимым», - отметили в епархии.

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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