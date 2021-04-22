Войти | Зарегистрироваться
10:09

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кабмин продлил карантин из-за COVID-19 до конца июня

22.04.2021 / 09:45
Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня.

Об этом шла речь на заседании Кабмина 21 апреля

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Правительство продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина".

По словам Шмыгаля, чрезвычайная ситуация больше касается органов государственной власти и их противодействия пандемии.

В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

В эти дни Кабмин призвал людей оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.