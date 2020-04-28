Кабмин сможет возвращаться к жесткому карантину после ослабления

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа», - написал Шмыгаль в своей странице в социальной сети Facebook.

В то же время, премьер подчеркнул, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

Ранее Кабинет министров Украины представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первый этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предусматривает контроль над распространением заболеваемости.

В частности, согласно обнародованной инфографике, если на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%, правительство откроет парки и зоны отдыха (кроме детских площадок), часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

Также будут разрешены оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, работа кофеен на вынос, работа автомоек, веломагазинов, пунктов велопроката, работа нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап выхода из карантина предполагает уменьшения случаев инфицирования и разгрузку медицинской системы. Так, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

Также предполагается открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, отелей, возобновятся спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей.

Третий этап выхода из карантина предполагает освобождение медицинской системы от больных коронавирусом. Если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, правительство разрешит открытие спортивных и детских площадок и отдельных учреждений образования.

Также в таком случае планируется запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в границах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, базы отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Четвертый этап выхода из карантина предполагает полный контроль над зонами заболевания коронавирусом. Если на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев инфицирования ежедневно будет меньше, чем пять на область, правительство примет решение об открытии метрополитена и всего наземного общественного транспорта.

Также в таком случае планируется открытие торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений, спортивных залов и фитнес-центров, учреждений общественного питания, учреждений культуры и образования, а также возобновление предоставления плановой и стоматологической медицинской помощи.

Пятый и последний этап выхода из карантина предполагает отсутствие внутренней передачи коронавируса. Когда в Украине будут наблюдаться только единичные случаи инфицирования, которые связаны исключительно с импортированием заболевания, правительство отменит все оставшиеся ограничения, кроме установленных местной властью в отдельных административно-территориальных единицах.

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