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Заместителю Кличко, который напал на патрульного, грозит до 5 лет – полиция

28.04.2020 / 11:46
Зампредседателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который вечером 26 апреля ударил патрульного, имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщают пресс-служба полиции Киева, сайт Национальной полиции

Дословно: "При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его.

Как выяснилось позже, злоумышленник – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

За совершение противоправных действий задержанному грозит до пяти лет заключения".

Сообщается, что во время отработки территории района патрульные остановили автомобиль, водитель которого (депутат Киевсовета от фракции "Солидарность" Людмила Костенко – ред.) не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

В это время из машины вышел "нетрезвый пассажир (Слончак – ред.), который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его".

Правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи, а чиновника задержали.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что "каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом".

Напомним, вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уже принял по Слончаку какое-то решение.

В сентябре 2019 года в Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.

Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Источник

тюрьма, КГГА, Слончак
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