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Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией

28.04.2020 / 12:49
Председатель Киевской городской госадминистрации глава столицы Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака, который вечером 26 апреля ударил патрульного.

Об этом Кличко на онлайн-брифинге 27 апреля.

Он извинился за недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

Прямая речь: "Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет.

..Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону как и каждый гражданин Украины".

Напомним: вечером 26 апреля заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак сцепился с патрульными полицейскими, а столичная депутат Людмила Костенко, которая была за рулем остановленного авто, отказалась от прохождения теста на опьянение.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Слончак был заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Источник

увольнение, КГГА, Кличко, Слончак
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