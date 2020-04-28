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Управделами УПЦ объяснил, в каких ситуациях компромисс невозможен

28.04.2020 / 13:04
Управделами УПЦ объяснил, в каких ситуациях компромисс невозможен
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний подчеркнул, что борьба за защиту принципов, порой, длится всю жизнь

Компромисс относительно вещей, которые являются смыслом жизни, недопустим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии для kp.ua.

«Уступка уступке рознь. Есть ситуации, когда компромисс возможен и даже необходим. Можно выиграть в главном, уступив во второстепенном, незначительном. Но есть ситуации, когда уступка категорически недопустима. Это касается тех вещей, которые составляют сердцевину, смысл жизни. Такой компромисс станет грубейшим нарушением духовных законов и повлечет за собой непоправимые последствия», - сказал владыка Антоний.

Он призвал вспомнить, как досталась победа на войне.

«Если человек сдал в принципиальных для себя вещах, то его будут обязательно давить и дальше, чтобы он сдавал позицию за позицией.

Вспомним, как досталась победа на войне. Наступление и оборона в сложнейших условиях, несмотря на превосходящие силы противника. Солдаты изо всех сил старались противостоять ударам, самоотверженно отражали наступление. Сдавали позиции в исключительных случаях, когда все возможности были использованы и воевать было уже практически некому: все были убиты или ранены. Случались, безусловно, и ситуации, когда кто-то не выдерживал, предавал, но таких было меньшинство, иначе не было бы победы», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что борьба за защиту принципов, порой, длится всю жизнь.

«Чтобы защищать свои принципы нужно быть готовым к длительной борьбе. Возможно, всю жизнь. Честная и достойная борьба - это борьба до конца. И не важно тогда, победил или проиграл. В случае проигрыша, это будет лишь внешний проигрыш, формальный, а не внутренний, который определяет. Внутри, для себя, мы останемся победителем, тем, кто не сломился, кто не предал себя, близких, дело, кто сделал все возможное для победы», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
компромисс, УПЦ, митрополит Антоний
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