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В Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина

28.04.2020 / 12:47
В Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина
Фото из открытых источников Источник: patriarchia.ru
Документ напоминает наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов об их личной ответственности

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл издал распоряжение об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции.

Распоряжение опубликовано на сайте patriarchia.ru.

Документ напоминает наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, настоятелям приходов «об их личной ответственности за соблюдение во вверенных им монастырях, приходах и подворьях распоряжений и указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции и устранение массовой угрозы жизни людей».

В документе сказано, что «в тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Источник: Inpress.ua
рпц, карантин
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