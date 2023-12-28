Войти | Зарегистрироваться
18:42

суббота,
13 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОЗ: Потреби в запровадженні карантину в Україні через грип та COVID-19 наразі немає

12.01.2024 / 13:19
Наразі немає потреби в запровадженні загальнонаціонального карантину в Україні через грип та COVID-19.

Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

На запитання чи наразі ситуація потребує введення карантину в Україні, Кузін відповів:

"Станом на сьогодні, ні. Стосовно ведення карантину, то така опція зберігалася в доковідні часи, потім був загальнодержавний карантин, після його скасування повернулася стара опція. Вона насправді працює дуже просто, якщо на території якоїсь області, або району ми фіксуємо перевищення середньорічних показників захворюваності на грип або ГРВІ, то за поданням головного державного санітарного лікаря збирається комісія ТЕБ І НС, яка може оголосити карантин на території області".

Він зазначив, що карантин – це крайня міра, тому що, фіксуючи перші ознаки підвищення захворюваності найчастіше застосовуються так звані посилені протиепідемічні заходи.

"Це може бути рекомендація щодо маскового режиму, переведення працівників на дистанційний формат роботи, запровадження якихось певних обмежувальних заходів, щоб не допускати скупчення населення тощо. Зазвичай цих обмежувальних протиепідемічних заходів достатньо. Це дозволяє не допустити такого спалахового підйому захворюваності та дозволяє не вводити карантин", - сказав Кузін.

Кузін повідомив, що на початку цього епідемічного сезону в декількох областях було перевищення епідпорогу.

"Це питання розглядалося комісії ТЕБ І НС обласного рівня, було прийнято перелік заходів – локальні, протиепідемічні й ситуація почала покращуватися, до карантину не дійшло. Станом на сьогодні в жодній області немає перевищення порогу, тому такі рішення не виносяться і очікуємо, що цифри можуть трішки зростати по рівню захворюваності в кінці січня, але будемо сподіватися, що за рахунок прийнятих своєчасно протиепідемічних заходів, цього вдасться уникнути", - розповів Кузін.

карантин, МОЗ, Кузін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 января
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.