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В Украине могут ввести "карантин выходного дня" – МОЗ

05.11.2020 / 09:42
Министр здравоохранения Максим Степанов допускает введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

Об этом заявил Степанов в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Прямая речь: "Мы говорим о том, что мы рассматриваем усиление карантина. Я не исключаю, что мы предложим "карантин выходного дня". Это когда более строгие ограничения будут действовать в выходные дни. Для чего мы это делаем? Чтобы разрывать цепь передачи болезни".

Он пояснил, что это проявится в том, что будет закрыто больше магазинов в субботу и воскресенье. Также не будут работать полноценно заведения питания – заказы будут возможны только на вынос.

На вопрос, возможно ли введение комендантского часа, Степанов сказал, что нет. Он напомнил, что для введения комендантского часа в стране нужно ввести чрезвычайное положение, которое вводится по решению СНБО указом президента и Верховной Радой.

Но, по словам Степанова, Минздрав этого рекомендовать не будет.

Напомним, информированные собеседники в Кабинете министров и Офисе президента сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения. О возможности введения "карантина выходного дня" говорили еще в начале октября.

За сутки 2 ноября в Украине обнаружили почти 9 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической и каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
3 ноября Украина пересекла отметку в 9 тысяч больных за сутки.

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коронавирус, карантин, МОЗ
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