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Кернеса снова избрали мэром Харькова - избирком

05.11.2020 / 10:54
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес одержал победу на выборах городского головы.

Об этом сообщает сайт Харьковского городского совета со ссылкой на соответствующее постановление Харьковской городской территориальной избирательной комиссии от 4 ноября

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, участие в голосовании приняли 323 218 избирателей, наибольшее количество которых отдали свои голоса за Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким образом, горизбирком признал его избранным мэром.

По информации Интерфакс-Украина, на втором месте со значительным отрывом - кандидат от ОПЗЖ, народный депутат Александр Фельдман (14,32% или 46278 голосов), на третьем - глава Харьковской облгосадминистрации, выдвиженец от партии "Слуга народа" Алексей Кучер (7,24% или 23401 голосов).

Всего на пост городского головы Харькова баллотировались 14 кандидатов. Самый низкий результат у представителя "Удара", депутата Харьковского горсовета Георгия Лаговского (0,11% или 349 голосов).

Кернес выигрывает выборы городского головы Харькова третий раз.

В 2010 году он баллотировался от Партии регионов и стал городским головой, получив 30% голосов избирателей, участвовавших в выборах, и опередив ближайшего конкурента, выдвиженца "ВО "Батькивщина" Арсена Авакова на 0,63%.

В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Видродження". Его поддержали 65,8% проголосовавших, а ближайшего конкурента, кандидата от "Самопомочи" Тараса Ситенко - 12,3%.

Напомним: 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Кернес проходит обследование в немецкой клинике, куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле. С того времени он не появлялся на публике.

Согласно закону, избранный городской голова для своей регистрации мэром обязан подать в ТИК в течение 20 дней со дня официального обнародования результатов выборов заявление о регистрации городским головой.

По закону Кернес должен появиться на первой сессии городского совета, которая созывается не позднее чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов. Он должен открыть сессию и проинформировать горсовет об итогах выборов.

В случае если на время проведения первой сессии новый мэр не будет зарегистрирован мэром, совет изберет временный президиум из числа депутатов, и они поочередно будут председательствовать на заседаниях до избрания секретаря совета. Со времени избрания секретаря совета он председательствует на пленарных заседаниях.

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выборы, Харьков, Кернес
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