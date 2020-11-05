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Кабмин согласился, чтобы Зеленский уволил трех глав ОГА после выборов

05.11.2020 / 11:15
Кабинет министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций - Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко.

Об этом шла речь на заседании правительства онлайн 4 ноября.

Члены Кабмина решили согласовать проекты указов президента об увольнении:

- Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

- Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).

Также правительство дало согласие на увольнение нескольких глав райгосадминистраций.

Кроме того, министр Кабмина Олег Немчинов озвучил предложения назначить распоряжением Кабинета министров Куцько Владимира Владимировича заместителем главы Государственной службы экспортного контроля; Магалецкую Владиславу Валерьевну - главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Шишман Анну Федоровну - главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Кабмин эти назначения поддержал.

К тому же правительство поддержало открытие дисциплинарного производства в отношении главы Государственной инспекции градостроительства Украины Васильченко Юрия Николаевича, которого КМУ отстранил 22 октября.

Источник

Кабмин, ОГА
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