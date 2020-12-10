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Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков

10.12.2020 / 11:15
Геннадий Кернес 9 декабря снова получил полномочия харьковского городского главы, не присутствуя на первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.

Об этом сообщает "Status Quo"

Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета, сказала, что Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз.

Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года, "в связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", заявила глава ТИК.

Напомним, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".

Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.

Так как Кернес не успевал на первую сессию горсовета 9 декабря, не исключалось ее перенесение.

Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.

Источник

выборы, Харьков, Кернес
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