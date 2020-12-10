Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков

Об этом сообщает "Status Quo"

Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открывала первую сессию горсовета, сказала, что Кернес был зарегистрирован городским головой в соответствии с результатами выборов.

Мозговая отметила, что в соответствии с законодательством, голова обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз.

Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года, "в связи с этим он получает полномочия городского головы с этого момента", заявила глава ТИК.

Напомним, Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца августа. Он заболел COVID-19 и двусторонним воспалением легких. 10 сентября его положили в харьковскую больницу, а в ночь на 17 сентября – перевезли в немецкую клинику "Шарите".

Кернес выиграл выборы 25 октября и 8 ноября его официально зарегистрировали Харьковским городским головой, поскольку он подал электронное заявление.

В горадминистрации Харькова неоднократно опровергали слухи о смерти Кернеса.

Так как Кернес не успевал на первую сессию горсовета 9 декабря, не исключалось ее перенесение.

Олигарх и друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в Украину 30 декабря. Ранее он публиковал фото Кернеса из больницы в Берлине.

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