Войти | Зарегистрироваться
12:34

четверг,
10 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Спивак: То, что Россия готова предоставить нам технологию вакцины – это полностью заслуга Виктора Медведчука

10.12.2020 / 11:32
После встречи председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом, Украине поступило уникальное предложение: украинскому предприятию предоставят технологию и сырье для производства вакцины «Спутник V».

Решение, которое примет по этому поводу Владимир Зеленский покажет приоритеты украинской власти – жизни миллионов украинцев или политические амбиции. Об этом в своем авторском социально-политическом проекте «60 минут» на канале NewsOne сказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития», кандидат политических наук Дмитрий Спивак.

«Есть вещи, которые 100% должны стоять над политиком, над политикой, над рейтингами, над электоральными секторами – это здоровье нации. Российская Федерация два с половиной месяца назад заявила о создании вакцины. Она уже апробирована в Москве, уже начали тотальную вакцинацию, более того, российскую вакцину уже закупают 50 стран, уже есть заказы на 1 миллиард 200 миллионов доз. Среди этих стран, на секундочку: Китай, Южная Корея, Израиль, то есть это заслуживает внимания. И посмотрите, какое предложение нам поступило: единственное в мире, больше ни от одной страны ничего подобного не будет – нам хотят не просто дать вакцину, Украине готовы дать технологию для того, чтобы украинское предприятие с открытием новых рабочих мест самостоятельно разрабатывало эту вакцину», – подчеркнул политический эксперт.

Дмитрий Спивак, считает, что Украина не должна в сложившейся ситуации игнорировать предложение Российской Федерации.

«Ни американцы, ни Великобритания, никто другой подобного предложения нам не сделает. Я хочу вам сказать, что в современном мире нет ничего дороже мысли, науки и технологии. Поэтому технология производства вакцины или любого другого ноу-хау – это дорогущая штука, и как можно не воспользоваться таким предложением, я не знаю», – отметил политолог.

Он уверен, что для любого президента на первом месте должно стоять здоровье нации и исходя из этого должны приниматься политические решения.

«Если бы я был президентом, я бы пригласил Виктора Медведчука, я бы позвал министра здравоохранения, премьер-министра и сказал бы: дороже всего для меня как для главы государства – здоровье украинской нации. Поэтому, коль скоро есть такая договоренность и вам это удалось, пожалуйста, сделайте коммуникацию, господин премьер, с руководителями этих предприятий и министром здравоохранения. Вот вам неделя, и прийти ко мне с докладом, чтобы я четко понимал, когда мы сможем начать, и какая себестоимость. Так бы поступил я. Как поступит Зеленский – я не знаю», – сказал кандидат политических наук.

Также он добавил, что Российская Федерация уже несколько месяцев предлагает Украине помощь с вакциной от коронавируса, но западные кураторы запрещают украинским властям соглашаться на это предложение.

«Справедливости ради, надо сказать, что уже пару месяцев Россия предлагает нам вакцину. А посол США в Украине сказал, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Степанов кивнул и сказал: "Есть. Мы не будем. Вы сказали – мы не будем"», – резюмировал Дмитрий Спивак.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на трансфер в Украину технологии, а также на предоставление сырья в виде клеточной линии для производства вакцины «Спутник V». Ее выпуск может быть налажен в кратчайшие сроки на харьковском предприятии «Біолік», и на сегодняшний день реально производить в Украине 500‒700 тыс. ее доз в месяц.

вакцина, Медведчук, Спивак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.