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Шмыгаль: мы не планируем локдаун всей страны, но...

05.11.2020 / 09:01
Шмыгаль: мы не планируем локдаун всей страны, но...
Правительство не планирует вводить тотальный локдаун на всей территории Украины, но усилит карантин, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 4 ноября

Прямая речь: "Все мы видим, что страны Европы закрываются на повторный жесткий локдаун Франция, Германия, Великобритания, Чехия уже ввели жесткие ограничения. При том, что это страны с очень мощными медицинскими системами и ресурсами.

Мы сейчас не собираемся идти этим путем и вводить локдаун целой страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям".

Напомним: информированные собеседники УП в Кабинете министров и Офисе президента сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине "карантина выходного дня" в связи с ростом количества больных COVID-19.

3 ноября Украина пересекла отметку в 9 тысяч больных в сутки: диагноз COVID-19 подтвердили 9524 лицам, умерли 199 больных, выздоровели 7536 пациентов - это два антирекорда и один рекорд.

Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что ситуация с COVID-19 близка к катастрофической.

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карантин, Шмыгаль
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