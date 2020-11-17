МОЗ ждет эффекта от локдауна на уикенд через 2-3 недели и смещает фокус внимания

Об этом сообщает пресс служба правительства по результатам онлайн-совещания премьер-министра с мэрами при участием эпидемиологов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает не только над программами помощи бизнесу, но и над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

Он отметил, что любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата и эффект карантина "выходного дня" можно будет увидеть через 2-3 недели.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что если карантин выходного дня будет выполняться на 100%, "это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю", а это позволит "как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности".

Он также добавил, что Минздрав сейчас переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах.

Ляшко призвал мэров к совместной работе.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Израиле карантин выходного дня применяли летом – и там за три недели удалось снизить на 20% заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19.

15 ноября 9 832 жителя Украины получили ПЦР-подтверждение, что у них COVID-19. Украина была 11-й в мире и 7-й в Европе по количеству новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели уже 545 689 человек.

11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин в регионах, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный "локдаун" по выходным с 14-го по 30-е ноября по меньшей мере.

По данным "Украинской правды", в правительстве сразу были готовы продлить карантин выходного дня до 31 декабря.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

По данным из открытых источников, из-за первого "карантина выходного дня" 14-15 ноября заведения общественного питания в Украине потеряли 27% оборота. За первые сутки действия "карантина выходного дня" закрыли 1 355 заведений.

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