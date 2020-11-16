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Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

16.11.2020 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что карантин выходного дня является шансом избежать полного локдауна в стране.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Если у нас есть такой шанс - мы должны им воспользоваться. Фактически речь идет о 6 нерабочих днях", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на его странице в Фейсбук 14 ноября.

Зеленский отметил, что отдельные сферы бизнеса действительно понесут потери, и правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

По его словам, отдельные программы уже действуют, но этого недостаточно, и правительство должно ежедневно думать о том, как помочь малому и среднему бизнесу продержаться в этот период, не закрываться и не увольнять людей.

Президент указал, что по поводу карантина выходного дня есть много дискуссий, хотя по его личному мнению всё достаточно очевидно.

"Это можно поддерживать или не поддерживать, но нельзя не понимать, почему именно такое решение было принято", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в Украине каждый день новые рекорды, и уже больше 12 тыс. заболевших за сутки.

"Нужно сбить динамику роста заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им придется выбирать, кого лечить", - пояснил он.

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коронавирус, карантин, Зеленский, локдаун
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