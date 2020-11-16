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За введение режима "карантина выходного дня" высказалось 61,7% опрошенных - Савик Шустер

16.11.2020 / 10:54
61,7% респондентов заявили, что поддерживают введение карантина “выходного дня” в Украине.

Опрос проводился среди пользователей интернета командой телепрограммы “Шустер.Live”. Об этом заявил ведущий программы Савик Шустер.

“Вопрос, который мы задали: “Это поддерживаете ли вы введение карантина “выходного дня?” Об этом сейчас говорит вся страна. “Нет” ответили 38,3%, “да” - сказали 61,7%. Но что интересно те люди, которые сказали “да” - это люди, которые не переболели коронавирусом. И почти половина из тех, кто ответил нет, - переболели коронавирусом. То есть они считают, что это уже не опасно”, - сообщил ведущий.

Кроме этого, организаторы соцопроса также спросили респондентов болели ли они коронавирусом и почти 20% ответили, что уже перенесли болезнь.

“На вопрос “Болели ли вы коронавирусом?”, 19% ответили утвердительно. Да, это пользователей интернета. Но если среди них проходит репрезентативный вопрос и 19% заявляют, что переболели COVID-19, то это очень большая цифра, это фактически каждый пятый”, - отметил журналист.

По его словам, в опросе приняли участие почти 15 тысяч человек и его выборка может считаться репрезентативной.

“Социологическая компания, на основе нашей платформы “Электронная демократия”, которая дает огромное количество людей. И в этом опросе участвовало 14 923 человека. “Электронная демократия” превратила это в репрезентативный опрос”, - подытожил Савик Шустер.

Источник

опрос, коронавирус, карантин
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