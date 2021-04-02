Более 60% украинцев поддерживают "жесткий карантин" в случае ухудшения ситуации с COVID-19 - опрос

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Байден продлил санкции против РФ из-за кибератак
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Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии
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В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить "паспорт вакцинации" ЕС
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Доклад ВОЗ не исключает, что коронавирус мог возникнуть не в Китае - WSJ
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Немецкие врачи призывают ввести жесткий локдаун
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Завершился срок действия постановления Кабмина об ограничении цены на газ
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Марченко заявил, что Украине "уже некомфортно" без денег МВФ
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Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины
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Рада поддержала выплату 8 тысяч для ФЛП и наемных работников
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Верховная Рада разблокировала большую приватизацию
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На Луганщине СБУ обнаружила тайники боевиков со снарядами дальнобойной артиллерии
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Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве
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На станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-ая украинская антарктическая экспедиция
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Лучшие фотографии открытого конкурса World Photography Awards
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В автомобиле жителя Ривненщины нашли янтаря на 200 тысяч
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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