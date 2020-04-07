77% предприятий не планируют сокращать работников — опрос НБУ

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НБУ среди 102 украинских компаний в течение 30 марта - 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что уменьшилась доля тех работодателей, которые ожидают уменьшения количества своих работников в следующий месяц.

"Среди тех, кто ожидал снижения количества работников - предприятия-импортеры и торговли", - подчеркнули в Нацбанке.

В то же время за 2 недели карантина в НБУ зафиксировали падение на 34% количества новых вакансий на рынке труда.

Напомним: 38% взрослых украинцев заявили об уменьшении регулярного дохода семьи вследствие эпидемии коронавируса, 16% - о полной потере дохода, 14% - о потере работы, 60% украинцев назвали не менее 1 вида финансовых потерь.

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