Пентагон обеспокоен эскалацией на востоке Украины

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

«Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушением режима прекращения огня», - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства США.

Он напомнил, что это привело к гибели четырех украинских военных 26 марта. И прямо обвинил в усилении агрессии Россию, указав, что «дестабилизирующие действия РФ подрывают усилия по деэскалации».

Кроме того, Кирби сообщил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных о передвижении российских войск в направлении границы с Украиной. Он заверил, что Пентагон обсуждает с союзниками по НАТО вопросы, связанные с эскалацией обстановки, нарушением режима прекращения огня, а также ростом напряженности в регионе.

Представитель Пентагона также заверил, что эти вопросы обсуждались с руководством Минобороны РФ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, Россия стянула к украинской границе 28 батальонных тактических групп. Об этом на внеочередном заседании Верховной Рады заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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