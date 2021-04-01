США твердо поддерживают суверенитет и целостность Украины - Госдеп

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США по результатам разговора Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена.

«Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии РФ на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на востоке Украины и передал соболезнования по поводу недавней гибели четырех украинских военных», - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава Госдепартамента США подчеркнул важность утверждения верховенства права и экономических реформ с целью «укрепления демократических институтов Украины, а также продолжения ее евроатлантической интеграции».

Стороны также обсудили противодействие пандемии COVID-19 и продвижение общих интересов в противостоянии климатическим изменениям.

Напомним, 31 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Украинский министр проинформировал об эскалации на востоке со стороны России и назвал общения с американским коллегой «содержательным и предметным».

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