Войти | Зарегистрироваться
10:00

пятница,
02 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

США твердо поддерживают суверенитет и целостность Украины - Госдеп

02.04.2021 / 09:45
США сохраняют твердую позицию по защите суверенитета Украинского государства на фоне агрессии РФ и призывают продолжать реформы для укрепления демократии и интеграции в НАТО.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США по результатам разговора Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена.

«Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях длительной агрессии РФ на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на востоке Украины и передал соболезнования по поводу недавней гибели четырех украинских военных», - отмечается в сообщении.

Кроме того, глава Госдепартамента США подчеркнул важность утверждения верховенства права и экономических реформ с целью «укрепления демократических институтов Украины, а также продолжения ее евроатлантической интеграции».

Стороны также обсудили противодействие пандемии COVID-19 и продвижение общих интересов в противостоянии климатическим изменениям.

Напомним, 31 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Украинский министр проинформировал об эскалации на востоке со стороны России и назвал общения с американским коллегой «содержательным и предметным».

Источник

США, Госдеп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.