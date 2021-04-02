У теряющего рейтинг Зеленского появился новый союзник в лице секретаря СНБО Данилова

Об этом идет речь в авторском материале Романа Романюка и Романа Кравца «От создателей «Слуги народа». Как выглядит изнутри власть Зеленского», опубликованном на страницах «Украинской правды».

«Данилов сам все эти истории (поводы и кандидатуры для очередных санкций. – Ред.) собирает. Он ходит между всеми структурами, собирает разные темы, а потом приносит Зеленскому это в виде пакетов санкций. Вова давно искал, как это все делать: возвращать лицензии на недра, щемить «русских». И Данилов со своими идеями вовремя зашел», – рассказал один из членов «Зе!команды», приближенный к Президенту.

В то же время, отметили авторы статьи, среди членов СНБО, и не только у воздержавшегося при голосовании о применении санкций председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, бурная активность Алексея Данилова вызывает все больше опасений.

«Силовики на СНБО уже прямо спрашивают: может, давайте пойдем путем уголовных дел, потому что нас явно заносит, потом придется отвечать. Но Зеленскому нравится Данилов со своими санкциями. Хотя это может плохо закончиться», – сообщил один из членов СНБО.

«Мы между собой уже шутим, что главное не попасть в протокол заседания, чтобы твою фамилию не называли. Затем в суде легче будет откручиваться» – сказал другой участник последних заседаний СНБО.

Что же касается взаимодействий Банковой со Службой безопасности Украины, то единственный, кто слышит главу ведомства Ивана Баканова в ежедневном режиме – это Президент Владимир Зеленский.

«У него с главой СБУ отдельный трек отношений, в котором нет места даже таким людям как Андрей Ермак (глава Офиса Президента. – Ред.). Последнего раздражают постоянные слухи, что именно Баканов может возглавить Офис Президента, если у Зеленского возникнет необходимость уволить нынешнего главу», – пишет Роман Романюк.

По словам журналиста, несмотря на раздражительность по этому вопросу Андрея Ермака, Иван Баканов и Владимир Зеленский находятся на постоянном контакте, причем это не только коммуникации по закрытой связи, но и банальные созвоны через мессенджеры.

«По состоянию на весну 2021 года именно Иван Баканов и СБУ производят для Владимира Зеленского главные политические спецэффекты в форме материалов на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, народного депутата Украины от ОПЗЖ Тараса Козака, списков компаний с орбиты олигархов, на основе которых вводят санкции, блокирования продажи «Мотор-Сичи», задержаний бывших героев типа Семена Семенченко и тому подобное. То есть Зеленский и дальше звонит Баканову по «этим чертям», а благодаря стараниям СНБО список «чертей» регулярно расширяется», – подытожили авторы материала.