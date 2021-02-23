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Зеленский и Данилов обсудили выполнение санкционных решений СНБО

23.02.2021 / 11:46
Президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги по выполнению недавних решений СНБО и планы на ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны. Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны», - рассказали в ОП.

Также отмечается, что Данилов проинформировал Президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Как сообщалось, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и его жена Оксана Марченко.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании - владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Источник

СНБО, Зеленский, Данилов
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