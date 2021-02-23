Доступ Украины к авиапространству ЕС: подписание соглашения снова откладывается

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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?17.02.2021 / 05:40Последние новости рубрики
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Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90%
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Ядерна сделка: Иран готов к переговорам с США, но есть условие
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Навальный с последним словом в суде: "Вы будете гореть в аду"
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Израиль из-за шантажа вынужден купить Sputnik V у России – NYT
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В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам
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Индексация пенсий: с марта выплаты вырастут на 11%
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Госдеп не предложил новых санкций против "Северного потока-2"
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Рада приняла за основу законопроект относительно доступной растаможки "евроблях"
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Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г
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Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза"
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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