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Кулеба заявил, что соглашение о совместном авипространстве с ЕС запланировано на 2021 год

02.11.2020 / 15:46
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение о совместном авиационном пространстве с Евросоюзом запланировано на 2021 год.

 

Об этом он рассказал в интервью НВ.

"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", - заверил министр.

Также он подчеркнул, что МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза как с ЕС не на повестке дня.

Источник

ЕС, Кулеба, авипространство
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