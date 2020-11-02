В ресторане Харькова убили мужчину, полиция нашла оружие

Об этом свидетельствует сообщение Нацполиции Харьковской области, нардеп Дмитрий Шенцев в Facebook

Утром 1 ноября в СМИ со ссылкой на сообщение журналиста Андрея Цаплиенко появилась информация о стрельбе в харьковском ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава Мудрого, 21.

Цаплиенко в Телеграм опубликовал фото с места происшествия, но потом удалил пост.

По его данным, в развлекательном заведении был убит Руслан Смирнов, который якобы первым начал стрельбу, после чего его убили.

Также указывалось, якобы этот человек, по предварительным данным, ранее работал охранником нардепа Дмитрия Шенцева. Сам парламентарий опроверг эту информацию.

Прямая речь Шенцева: "Только ленивый сейчас не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой человек. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал".

Позиция правоохранителей: В полиции отмечают, что на месте происшествия на втором этаже ресторана было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие, его личность установили: им оказался 37-летний харьковчанин.

Дословно: "Проводился осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины".

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