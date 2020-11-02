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Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

02.11.2020 / 13:52
Повестка дня ближайших заседаний Конституционного суда Украины говорит о том, что КС стал "исключительно реакционным политическим органом".

"Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооружённым глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать. Буквально, на 3 ноября одним за одним стоят спешные рассмотрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и сразу за ним закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Причём оба закона будет рассмотрены исключительно в закрытом режиме. Ну чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк считает, что всё это заставляет задать вопрос, ради чего или кого КС "преднамеренно идёт на столь жесткую эскалацию".

"Это ведь точно эскалация. Это ведь явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. По сути, можно и нужно говорить о том, что КС сегодня стал исключительно реакционным политическим органом. Не судейским. Не над схваткой. А именно участником и прямым заинтересантом провокационного политического процесса", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что КС "явно выступает в интересах одной из сторон".

"Не сомневаюсь, что если это не остановить, то улица реально будет бурлить и рвать. И будет права. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", - отметил он.

Источник

КСУ, ОП
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