Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

"Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооружённым глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать. Буквально, на 3 ноября одним за одним стоят спешные рассмотрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и сразу за ним закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Причём оба закона будет рассмотрены исключительно в закрытом режиме. Ну чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Подоляк считает, что всё это заставляет задать вопрос, ради чего или кого КС "преднамеренно идёт на столь жесткую эскалацию".

"Это ведь точно эскалация. Это ведь явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. По сути, можно и нужно говорить о том, что КС сегодня стал исключительно реакционным политическим органом. Не судейским. Не над схваткой. А именно участником и прямым заинтересантом провокационного политического процесса", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что КС "явно выступает в интересах одной из сторон".

"Не сомневаюсь, что если это не остановить, то улица реально будет бурлить и рвать. И будет права. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", - отметил он.

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