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Совет Европы предупреждает, что увольнение действующих судей КС будет нарушением Конституции – письмо к Разумкову

02.11.2020 / 12:50
В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Речь об этом идет в письме президента GRECO Марина Мрчела и президента Венецианской комиссии Джианни Букиккио на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, датированного 31 октября, текст которого передан агентству "Интерфакс-Украина".

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если, возможно, хорошая причина, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих целью борьбу с коррупцией. Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Тем не менее, мы настоятельно призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей", - говорится в письме.

В этой связи подписанты "побуждают" Разумкова "изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны".

"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - заявили Мрчела и Букиккион.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

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КСУ, Совет Европы
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