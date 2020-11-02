Новый состав КС будет формироваться максимально прозрачно, при участии общественности и международных партнеров - Арахамия

"Кстати, решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного суда нет", - написал он в колонке для "Украинской правды".

Арахамия заявил, что нынешний состав КС после решения о "демонтаже" антикоррупционной инфраструктуры готовится принять решения о Антикоррупционном суде и банковской системе.

"А это будет демонтажем всего, что сделано в отношениях с Евросоюзом почти за 7 лет", - указал он.

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