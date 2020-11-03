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Арахамия рассказал о разговоре с главой КС: закон о земле не трогали

03.11.2020 / 13:20
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с главой Конституционного суда Александром Тупицким и тот заверил, что Суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земле.

Об этом заявил Арахамия 2 ноября журналистам, сообщает "Суспільне"

Прямая речь Арахамии: "Он (Тупицкий - ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит "зрадоподбное" заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний".

Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать".

Арахамия отметил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

По вопросу конституционности закона о языке, председатель КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Кроме того, председатель КСУ пообещал депутату, что будет привлекать к работе международных партнеров, "чтобы не было лишних обвинений".

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

В ответ на это решение президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в закон "О предотвращении коррупции".

Источник

КСУ, Арахамия, Тупицкий
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