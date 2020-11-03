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КС не вынес решения по толкованию норм Конституции о земле, рассмотрение продолжится на следующем заседании - источник

03.11.2020 / 13:51
Большая палата Конституционного суда Украины (КС) 2 ноября не вынесла решения по представлению о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"В понедельник решение по этому представлению не принято", - сказал собеседник агентства, добавив, что рассмотрение продолжится на следующем заседании, дата которого пока не известна.

Как сообщалось, КС 2 ноября рассматривал вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю. Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Источник

земля, КСУ
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