Виталий Шабунин пообещал давить на председателя КСУ, - юрист

Активист и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде" позволил себе написать угрозы в адрес председателя Конституционного суда Украины. Он открыто обещает давить на суд с помощью антикоррупционных органов.

Об этом в своем телелеграмм-канале рассказала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«У всех у нас могут быть недовольства в работе Конституционного Суда. Мне, в частности не нравится, что закон «Об очищении власти» (он же - о люстрации) на предмет конституционности КСУ рассматривает уже 6-й год. Но есть один обнаглевший активист, который давно утратил берега и считает, что может абсолютно безнаказанно угрожать всем, в том числе Председателю и судьям Конституционного Суда», - написала юрист.

Она сообщила, что в своем блоге Виталий Шабунин рассказывает председателю КСУ Александру Тупицкому, что будет на него давить.

«Виталий Шабунин, написал очередной блог, на самом «честном» издании Украинская правда. Рассказывает главе КСУ Тупицкому, что будет давить на него инструментами НАПК и НАБУ!! (Мы-то всегда знали для кого и чего на самом деле создавались эти органы). «Ви, Олександре, якраз підійшли до червоної лінії в цій "грі". Ви впевнені, що воно вам треба?», - отметила Славицкая.

Юрист напомнила, что в Уголовном кодексе Украины (УК) есть статья 344: «Втручання у діяльність державного діяча». И есть статья 376: «Втручання в діяльність судових органів». Подследственность – Национальная полиция.

По ее мнению, председателю КСУ стоит воспользоваться наличием этих статей.

«И заметьте, таких как Шабунин абсолютно не волнует, что не выполняются, к примеру, десятки решений КСУ, которыми восстановлены нарушенные права граждан в сфере социальной защиты населения. У активистов в приоритете лишь защита интересов их хозяев от внешнего управления, вплоть до публичных угроз судьям КСУ», - резюмировала Славицкая.