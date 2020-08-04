Юрист пояснила, почему не выполняются решения КСУ по социальным вопросам

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», инициатор переноса Конституционного суда (КСУ) в Харьков и автор теории о «некачественных детях» Галина Третьякова прокомментировала основную идею законопроекта № 3300 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины».

Она рассказала, что КСУ принял несколько решений по социальным вопросам опираясь на некоторые статьи Конституции Украины. При этом эти решения «вернули социальную защиту в прошлое, к тем принципам, на которых ранее работали законы».

Однако с такой позицией Третьяковой не согласилась народный депутат, юрист Антонина Славицкая, о чем и написала в своем телелеграмм-канале.

«Может это не КСУ виноват в том, что принимал решения по социальным вопросам, которые не выполняются, а именно депутаты, которые принимали законы противоречащие Конституции? Параллельная реальность от автора теории про некачественных детей», - отметила Славицкая.