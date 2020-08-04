Войти | Зарегистрироваться
21:19

вторник,
04 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Юрист пояснила, почему не выполняются решения КСУ по социальным вопросам

04.08.2020 / 19:45
Может это не КСУ виноват, а депутаты?

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа», инициатор переноса Конституционного суда (КСУ) в Харьков и автор теории о «некачественных детях» Галина Третьякова прокомментировала основную идею законопроекта № 3300 «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины» относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины».

Она рассказала, что КСУ принял несколько решений по социальным вопросам опираясь на некоторые статьи Конституции Украины. При этом эти решения «вернули социальную защиту в прошлое, к тем принципам, на которых ранее работали законы».

Однако с такой позицией Третьяковой не согласилась народный депутат, юрист Антонина Славицкая, о чем и написала в своем телелеграмм-канале.

«Может это не КСУ виноват в том, что принимал решения по социальным вопросам, которые не выполняются, а именно депутаты, которые принимали законы противоречащие Конституции? Параллельная реальность от автора теории про некачественных детей», - отметила Славицкая.

КСУ, Третьякова, Славицкая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.