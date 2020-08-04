Войти | Зарегистрироваться
09:37

среда,
05 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину

05.08.2020 / 09:01
За сутки 3 августа у 1061 человека в Украине диагностировали COVID-19, при этом выздоровели от коронавирусной болезни 737 человек, а умерли 26 больных.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует МОЗ

Во Львовской области – 146 новых случаев, в Харьковской области – 143, в Ивано-Франковской – 127 новых случаев, в Киеве – 108 новых случаев (еще 32 в Киевской области).

В Черновицкой области – 86 новых больных, в Ровенской – 85, в Закарпатской – 66, в Одесской – 63, в Волынской – 59.

В Житомирской области, которая была одним из первых эпицентров болезни в Украине, за последние сутки зафиксировано 19 новых случаев заболевания, в Тернопольской – 8 новых случаев.

Летальные случаи за сутки зарегистрированы во Львовской области (6), Закарпатской области (4), в городе Киев (3), в Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Волынской областях (по 2), в Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областях (по 1).

Всего за время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 74 219 человек, из них 40 613 уже выздоровели, но 1 764 заболевших скончались. Сейчас на COVID-19 болеют 31 842 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 250 человек.

3 августа было совершено 29 542 тестирования, из них 14 140 методом ПЦР и 15 102 методом ИФА.

С марта из 74,2 тысяч заразившихся коронавирусом, 5 236 – это дети, а 8 865 – медицинские работники (за последние сутки COVID-19 обнаружили у 73 детей и 66 медработников).

Источник

статистика, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 августа
4 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.