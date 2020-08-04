COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину

Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует МОЗ

Во Львовской области – 146 новых случаев, в Харьковской области – 143, в Ивано-Франковской – 127 новых случаев, в Киеве – 108 новых случаев (еще 32 в Киевской области).

В Черновицкой области – 86 новых больных, в Ровенской – 85, в Закарпатской – 66, в Одесской – 63, в Волынской – 59.

В Житомирской области, которая была одним из первых эпицентров болезни в Украине, за последние сутки зафиксировано 19 новых случаев заболевания, в Тернопольской – 8 новых случаев.

Летальные случаи за сутки зарегистрированы во Львовской области (6), Закарпатской области (4), в городе Киев (3), в Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Волынской областях (по 2), в Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областях (по 1).

Всего за время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 74 219 человек, из них 40 613 уже выздоровели, но 1 764 заболевших скончались. Сейчас на COVID-19 болеют 31 842 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 250 человек.

3 августа было совершено 29 542 тестирования, из них 14 140 методом ПЦР и 15 102 методом ИФА.

С марта из 74,2 тысяч заразившихся коронавирусом, 5 236 – это дети, а 8 865 – медицинские работники (за последние сутки COVID-19 обнаружили у 73 детей и 66 медработников).

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