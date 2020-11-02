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В УПЦ могут канонизировать семь подвижников

02.11.2020 / 12:11
В УПЦ могут канонизировать семь подвижников
Источник: Центр информации УПЦ
Свои выводы Комиссия направила Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Священному Синоду для рассмотрения

В Украинской Православной Церкви могут появиться семь новых святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Комиссии по канонизации святых, которая рассмотрела материалы о жизни и подвигах семи подвижников, живших и совершавших свои труды в ХХ веке.

Свои выводы Комиссия направила Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию  и Священному Синоду для рассмотрения.

Члены Комиссии рассмотрели возможность канонизации архиепископа Евмения (Хорольского) (+1967), архимандрита Парфения (Невмержицкого) (+1991), архимандрита Аристарха (Ситало) ( +1918), иерея Иакова Ильичевского (+1919), иерея Василия Слотвинского (+1919), иерея Феодора Статкевича (+1919) и иерея Александра Балануцы (+1919).

Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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