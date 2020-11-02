На Черниговщине УПЦ передали санитарное оборудование медикам

В Черниговской области митрополит Климент посетил Нежинскую городскую больницу и передал оборудование для врачей, борющихся с COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, архиерей и духовенство привезли медикам сантехнику, необходимую для обустройства санитарной комнаты в отделении, сотрудники которого лечат больных с коронавирусом.

В июле Нежинская епархия УПЦ передала больнице аппарат для поддержки дыхания больных з поражением легких - оксигенатор.

Как сообщалось ранее, в Запорожье Украинская Православная Церковь передала детскому отделению областного противотуберкулезного диспансера диагностическое оборудование стоимостью 51 тыс. грн.

В Одесской области в Покровском скиту села Мариновка в октябре УПЦ открыла подстанцию экстренной медицинской помощи. Благодаря работе подстанции жители села Мариновка и окрестных сел получают квалифицированную экстренную медицинскую помощь.