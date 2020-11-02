На Черниговщине УПЦ передали санитарное оборудование медикам

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Темп распространения COVID-19 в мире продолжает снижаться – ВОЗ
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Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"
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