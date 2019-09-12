В Никополе при храме УПЦ появилась «Полка добра», куда можно принести одежду для бедных

В Никополе на Днепропетровщине при храме Украинской Православной Церкви в честь святого праведного Петра Калнышевского бесплатно раздают одежду нуждающимся.

Также все желающие могут принести в храм одежду для бедных, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Информатор».

«Полки добра» работают каждые выходные: в субботу с 09.00 до 16.00; в воскресенье с 11.00 до 13.00.