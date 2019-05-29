Войти | Зарегистрироваться
21:06

среда,
29 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Музыканты и литераторы выступили на благотворительном концерте ко дню семьи в Сумах

29.05.2019 / 19:59
Музыканты и литераторы выступили на благотворительном концерте ко дню семьи в Сумах
Сумы Источник: Центр информации УПЦ
Третий год подряд мероприятие приходит в нижнем этаже Троицкого архиерейского собора УПЦ

В воскресенье, 26 мая, в Сумах состоялся благотворительный концерт ко Дню семьи.

Третий год подряд мероприятие приходит в нижнем этаже Троицкого архиерейского собора при поддержке епархиального отдела по делам семьи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии УПЦ.

«Музыканты, исполнители, литераторы, отменно справились с поставленной задачей. За время выступления звучали различные инструменты: скрипка, гитара, фортепиано, виолончель. Выступающие порадовали своим прекрасным творчеством, за что и были щедро вознаграждены аплодисментами собравшейся публики», - рассказали организаторы концерта.

После концерта был проведен сбор благотворительной помощи для девочки, которая проходит очередной курс химиотерапии.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, Сумы, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.