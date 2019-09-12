В Одессе УПЦ оказала помощь нуждающимся одесситам и переселенцам из Донбасса

Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи при Свято-Алексеевском храме Одессы 12 сентября предоставил гуманитарную помощь нуждающимся одесситам, беженцам из восточных областей Украины, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

Наиболее нуждающимся была оказана финансовая помощь, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Ранее православная молодёжь Измаила провела акцию «Соберём ранец в школу». В Свято-Покровском кафедральном соборе Измаила был отслужен молебен на начало учебного года, после которого школьники из многодетных и малоимущих семей города получили рюкзаки и различные школьные принадлежности.