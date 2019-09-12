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Митрополит Онуфрий рассказал, что делать добро нужно независимо от статуса в обществе

12.09.2019 / 16:59
Митрополит Онуфрий рассказал, что делать добро нужно независимо от статуса в обществе
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о Евангельской притче про богатого юношу и ушко иглы

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратил внимание верующих на то, что приносить благие плоды должен каждый, кто хочет спастись, не зависимо от звания, послушания или положения в обществе.

Об этом говорится в анонсе программы «Слово Предстоятеля», которая выйдет в субботу, 14 сентября, на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Священники не освобождаются от того, чтобы приносить благие плоды. Потому что эти плоды нужны не Богу, а каждому из нас. Каждому из нас надо уметь любить, надо уметь прощать, надо уметь терпеть. Поэтому мы все объединяемся с Богом и становимся способны вмещать в себе такие чувства, как радость, мир и блаженство», – сказал Предстоятель УПЦ.

«Церковь без нас не погибнет – Церковь является Телом Христовым. А мы без Церкви – погибнем. Надо держаться Церкви и пытаться приносить в Церкви благие плоды», - рассказал Митрополит Онуфрий.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о Евангельской притче про богатого юношу и ушко иглы. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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