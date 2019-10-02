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В Одессе УПЦ объявила сбор продуктов питания, одежды и медикаментов нуждающимся

02.10.2019 / 14:25
В Одессе УПЦ объявила сбор продуктов питания, одежды и медикаментов нуждающимся
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Верующие собирают продукты питания, медикаменты, средств гигиены, другие предметов быта и финансовые средства

В Одессе Украинская Православная Церковь объявила сбор продуктов питания, одежды и медикаментов нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ,  пресс-служба Одесской епархии опубликовала Обращение митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в связи с очередным этапом сбора гуманитарной помощи.

«На протяжении последних пяти тяжелых лет для нашей страны в Одесской епархии действует Епархиальный Центр гуманитарной помощи, который обеспечивает продуктами питания, одеждой, медикаментами нуждающихся сограждан – одиноких стариков, инвалидов, многодетные семьи, беженцев и бездомных. В целом по Одесской епархии за период с 2014 года по настоящее время было роздано более 750 тонн продуктов питания собранных вами, дорогие братия и сестры, в храмах по всей Одесской митрополии, начиная от маленьких сел в далекой Бессарабии, заканчивая крупными городами региона.

На сегодняшний день запасы продовольствия в Гуманитарном центре подходят к концу и требуют пополнения», - рассказали в епархии.

Верующие собирают продукты питания, медикаменты, средств гигиены, другие предметов быта и финансовые средства. При каждом храме Одесской епархии действует пункт сбора продуктов и средств.

«Пусть каждый из вас сподобится благодатной возможности помочь ближнему, за что и будет вознагражден от Великого Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!», - говорится в сообщении пресс-службы.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, Одесса, УПЦ
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