Войти | Зарегистрироваться
14:32

среда,
02 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

02.10.2019 / 14:17
Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

 

При этом он допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - добавил политик.

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве, два из них инициированы народными депутатами из "Слуги народа".

Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Источник 

 

выборы, Киев, Слуга народа, Корниенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.