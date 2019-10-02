Войти | Зарегистрироваться
14:32

среда,
02 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье построят храм УПЦ в честь собора Карпатских святых

02.10.2019 / 14:08
На Закарпатье построят храм УПЦ в честь собора Карпатских святых
Освящение фундамента под строительство храма / Мукачевская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев) совершил чин освящения фундамента под строительство храма

На Закарпатье в селе Онышковцы появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь собора Карпатских святых.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамасуев) совершил чин освящения фундамента под строительство храма, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

После совершенной молитвы владыка Феодор поздравил настоятеля общины протоиерея Петра Григу и всех прихожан с этим знаменательным событием, пожелав как можно скорее построить новый дом Божий.

Источник: Inpress.ua
храм, Закарпатье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.