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На Закарпатье злоумышленники разгромили храм УПЦ

21.01.2022 / 15:15
На Закарпатье злоумышленники разгромили храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В настоящее время ведется следствие по ст. 233 УКУ «Проникновение»

На Закарпатье в селе Хмельник неизвестные проникли в Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу протоиерея Богдана Бабинца, злоумышленники выломали двери, повредили здание и вещи в храме.

Священник рассказал, что в воскресенье перед вечерним богослужением он пришел в храм и увидел разбитый алтарь, груду разбитого стекла, окурки и кровь.

«Растрощенный храм, особенно алтарь, храм, которому ты долгие годы уделял всю свою любовь и готовил к каждому празднику. Кругом все опрокинуто, повсюду кровь, окурки, море битого стекла от растрощенного стеклопакета, везде сожженные спички», - написал отец Богдан.

В ГУ ЧП в Закарпатской области рассказали, что из здания ничего не исчезло. В настоящее время ведется следствие по ст. 233 УКУ «Проникновение».

Как сообщалось ранее, на Закарпатье в селе Старая Стужица сгорел древний храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца. Одна из версий возгорания деревянного здания — поджог.

Источник: Inpress.ua
храм, Закарпатье, УПЦ
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